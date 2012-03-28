上半年拟出台居民阶梯电价--发改委

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月28日电---继去年就居民阶梯电价方案徵求意见後,中国国家发展和改革委员会官员周三表示,国家总体要求今年上半年推出居民阶梯电价,但各地可结合各自情况相机抉择.
新华社引述发改委副主任彭森在2012年全国经济体制改革工作会议间隙并称,今年煤价逐步回落、趋於稳定的情况下,电力行业可望出现收支基本平衡,进一步解决过去长期积累的问题.
发改委去年发布徵求意见稿,拟对居民用电实行阶梯电价,将城乡居民每月用电量划分三个档次,电价实行分档累进递增.即是将现行单一形式的居民电价,改为按照电力消费量分段定价,居民用电越多,支付的电价水平呈阶梯状逐级递增.
"不提高电价的'一档'电量所覆盖的居民家庭的比例国家统一确定为80%,但'一档'的具体电量各地根据实际情况确定."彭森说.
他并指出,只有电量消耗高於当地平均水平一定幅度,才开始实施"二档"、"三档"不同电价,其中"二档"每度电价提高5分钱,"三档"提高2毛钱.
数据显示,中国居民用电中,大约5%的高收入家庭消耗了24%左右的居民用电,10%的高收入家庭消耗33%的居民用电.
为缓解部分地区电力供应紧张,中国去年小幅上调15个省市工商业、农业用电价格平均每千瓦时0.0167元人民币,但居民用电价不变.此次销售电价上调为2009年11月来首次.
"计划电"对垒"市场煤",让中国火电企业苦不堪言.中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)此前称,2011年净利按年减少24%,低於市场预期,主要受累于煤价上涨以及水力售电量减少.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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