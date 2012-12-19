明年继续推广新能源汽车 投资主投向安居工程和基建--发改委

路透北京12月18日 - 扩大内需、稳投资对中国经济"稳增长"至关重要.国家发改委主任张平周二称,为扩内需,明年将继续推广节能和新能源汽车,并引导旅游消费;中央预算内投资将主要投向保障性安居工程和城镇基础设施等领域.

新华社报导援引他在全国发展和改革工作会议上的讲话并称,明年将深化收入分配制度改革,还要加快推进战略性新兴产业重大工程,涵盖医疗器械、高端装备和新材料等领域.

"预计(明年)全球经济增长动力依然较弱,外需短期内难有大的起色.国内经济企稳回升的基础尚不稳固,企业生产经营仍比较困难...一些大城市房价存在反弹压力,"他说.

"必须坚持扩大内需的基本方针,着力提升内需对经济增长的拉动力,巩固和发展经济企稳回升的好势头,"张平称.

具体而言,他表示,明年中国将深化收入分配制度改革,着力增加中低收入者收入,建立健全职工工资正常增长机制,多渠道增加农民收入,健全覆盖城乡居民的社会保障体系.

而为扩大内需,明年要促进消费升级和优化消费环境,继续推广节能和新能源汽车,出台鼓励节水产品、家庭自给式太阳能产品消费的政策,引导旅游消费,鼓励社会资本兴办养老、康复等服务机构;此外,还要加强商贸流通、宽带网络等消费基础设施建设,鼓励发展电子商务、网络购物等新型消费业态.

中央经济工作会议已经提出要"发挥好投资对经济增长的关键作用".张平透露,中央预算内投资主要投向保障性安居工程和城镇基础设施、 "三农"、社会事业和社会管理、节能减排和生态环保、 自主创新和结构调整、欠发达地区等领域.

同时,明年还要落实并完善支持战略性新兴产业发展的政策措施,启动国家重大科技基础设施建设,牵头实施产业目标明确的国家重大科技项目.

"要出台生物、卫星导航、民用空间基础设施等发展规划,启动实施医疗器械、高端装备、新材料等重大专项,"他说.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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