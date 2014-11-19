明年经济下行压力或进一步显现 需用改革破解发展难题--发改委

路透北京11月19日 - 中国国家发改委主任徐绍史表示，明年影响经济健康平稳发展的周期性因素和结构性矛盾相互交织，短期风险和长期积累的深层次问题相互叠加，一些潜在风险不容忽视，经济下行压力可能进一步显现。

徐绍史周二在主持召开的经济体制改革工作部际联席会议上并称，要加大力度，通过深化改革来破解发展难题，增强发展动力。

今年是全面深化改革的开局之年，行政、财税、金融、民生等领域改革取得新进展，一批带有顶层设计性质的综合改革实施方案相继出台。

“这些改革举措的推出，对稳增长、调结构、惠民生、防风险发挥了重要作用，充分说明改革创新是破除制约经济社会发展突出问题的根本途径。”他称。

他并强调，各成员单位要各司其职、各尽其责，确保按时保质完成年初部署的各项任务，确保改革举措真正落地。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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