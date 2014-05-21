发改委要求首批80个鼓励社会资本参与的基建项目加快进程

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京5月21日 - 面对经济下行压力，中国加快落实鼓励民间投资的步伐。国家发改委周三发布通知，要求首批推出80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目要加快进程。
对于80个项目之外的符合规划布局要求、有利转型升级的基础设施等领域项目，也要加快推进向社会资本特别是民间投资开放。
发改委网站刊登的新闻稿称，80个项目中已开工建设和基本明确投资者的项目，应加快建设营运进程，或加快推进前期工作，尽快形成示范效应；对于尚未确定投资者的项目，应创造条件进一步落实鼓励和吸引社会资本参与投资、建设及营运，具备条件的要面向社会公开招标，并按照有关规定程序办理。
在今年4月23日李克强总理主持召开得国务院常务会议上，已确定首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目，面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。
首批项目涵盖铁路、公路、港口等交通基础设施、新一代信息基础设施、重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程、油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面。（完）
欲浏览详情请点选发改委网站(here)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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