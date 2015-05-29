简化石化产业项目审批方式 新建项目设指标要求--中国发改委

路透北京5月29日 - 中国国家发展改革委周五称，落实好石化产业规划布局方案，统一项目审批方式，并设定新建项目相关指标要求，其中单系列常减压装置原油年加工能力达到1,500万吨及以上，乙烯装置年生产能力达到100万吨及以上等。

发改委网站刊登的通知并规定，新设立的石化产业基地原油年加工能力可达到4,000万吨以上，原油和成品油罐区总能力达到600万立方米。

通知并称，为了简化项目审批程序，上述方案内的炼油扩建、新建乙烯、新建对二甲苯项目由省级政府核准，煤制烯烃项目、新建炼油项目则委托省级发展改革部门核准。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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