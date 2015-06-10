中国发改委批复美兰机场二期等五个项目 累计投资168亿元

路透北京6月10日 - 中国继续加快稳增长，扩投资的步伐。国家发展改革委员会周三批复美兰机场二期及新建新疆莎车民用机场等五个项目，累计投资168.4亿元人民币。

发改委官网公告了五个项目的批复情况，这五个项目分别为：海口美兰国际机场二期扩建工程，黑龙江省五大连池民用机场，中国民航科学技术研究院航空安全实验基地工程，新建新疆莎车民用机场和新疆若羌民用机场。

新疆莎车民用机场项目总投资约5.58亿元，其中，发改委安排中央预算内投资1.95亿元，民航局安排民航发展基金2.43亿元，其余投资1.2亿元由新疆自治区政府安排财政性资金解决。

新疆若羌民用机场项目总投资5.48亿元，其中，发改委安排中央预算内投资1.92亿元，民航局安排民航发展基金2.27亿元，其余由若羌县人民政府安排财政性资金解决。

为提升民航科研实力和综合保障能力，促进民航安全发展，同意建设位于北京市顺义区的航空安全实验基地。该项目总投资5.75亿元，所需资金由民航局安排民航发展基金解决。

黑龙江五大连池民用机场项目总投资6.91亿元，其中，发改委安排中央预算内投资1.67亿元，民航局安排民航发展基金1.94亿元，黑龙江省政府安排财政资金1.98亿元，黑河市政府安排财政资金1.32亿元。

海口美兰国际机场二期扩建工程项目总投资144.68亿元。其中机场工程138.38亿元，资本金62.27亿元，由发改委安排中央预算内投资5亿元，民航局安排民航发展基金7.84亿元，海南省政府安排财政性资金12.84亿元和海口美兰国际机场有限责任公司的股东按持股比例出资解决；资本金之外投资由海口美兰国际机场有限责任公司筹措解决。

空管工程5.02亿元，由民航局安排民航发展基金解决。供油工程1.28亿元，由海南美亚实业有限公司安排自有资金0.52亿元，其余通过银行贷款解决。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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