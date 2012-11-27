发改委近期再批福州等多个城轨项目

路透上海11月27日电---中国国家发展和改革委员会网站显示,发改委近期再度批复福州、乌鲁木齐等多个城市的轨道交通项目,项目累计总投资超过1,000亿元人民币.

发改委网站周一稍晚刊登公告,批准福州市轨道交通2号线可行性研究报告及乌鲁木齐城市轨道交通近期建设规划,前者工程总投资182.27亿元,建设工期四年;後者计划在2019年前建成1号线和2号线,项目总投资312.4亿元.

本月中旬,国家发改委同意对北京城轨近期建设规模作出调整,新增新机场快线、8号线三期和16号线,新增线路里程89公里,新增项目估算总投资为707亿元;并批准江西南昌市轨道交通2号线一期的可行性研究报告,该项目投资额达145.23亿元. 国家发改委周一还公告称,近期批复福州至平潭铁路可行性研究报告,新建铁跌85.2公里,项目总投资257.3亿元,建设工期为五年半.由铁道部与福建省共同组建合资铁路公司作为项目法人,负责铁路工程建设和运营管理.

国家发改委网站9月公告,其一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.据统计,22个城轨项目累计总投资逾6,500亿元.

从发改委近期批复项目来看,城市轨道和铁路建设仍是未来国内基建投资的重头戏.上海证券报周二报导引述中国城市轨道交通协会相关专家介绍,到2015年全国城市规划交通总投资将达1.2万亿元,到2020年国内将有40个城市建设地铁,总规划里程达7,000公里,是目前总里程的4.3倍.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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