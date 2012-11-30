中国发改委批准万向集团收购美国A123系统公司

路透上海11月30日电---中国国家发展和改革委员会网站周五刊登公告称,国家发改委批准中国万向集团公司投资美国A123系统公司项目.

美国电动汽车电池生产商A123系统公司已经申请破产保护,计划於12月6日招标出售,届时中美汽车零部件生产商都将参与竞标,中国万向集团与美国江森自控(Johnson Controls)(JCI.N)表示将参与竞标,日本电气(NEC)(6701.T)和德国西门子(SIEGn.DE)也表达了竞标兴趣.

美国政界正仔细审视此次标售,因作为电池生产扶持计划的一部分,美国能源部曾给予A123公司1.3亿美元补贴.万向此次的交易尚需要美国外资审议委员会(CFIUS)批准.

万向集团是一家以汽车零部件和投资为主业的民营企业,旗下万向钱潮(000559.SZ)已在深圳证交所上市.(完)

参看详情,请点选中国发改委网站(here)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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