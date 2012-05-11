发改委新批机场项目 基建投资继续提速--报载

人民币小幅波动微收升6点 市场进入“前两会”行情
路透上海/北京2月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅波动微收升，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，尾盘汇价收复跌幅转而微收升；日内结售汇相对均衡，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京5月11日电---继今年3月集中批准一批基础设施建设以来,中国国家发展和改革委近日再批包括甘肃庆阳机场扩建工程在内的多个项目,反映一季度基建提速的趋势进一步延续.
中国证券报援引分析人士指出,若二季度外贸和内需形势仍不明朗,未来一段时间国家将加大政府投资以对冲房地产投资的下滑,通过加大政府支出、放松信贷、开工大型项目来稳定经济增长.
发改委网站刊登的可行性研究报告获批的项目还包括,新疆石河子机场迁建工程和新建黑龙江省抚远民用机场工程,重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程项目建议书亦通过批准.
受房地产和制造业投资减速拖累,今年一季度固定资产投资增速降至20.9%的低位,但基建投资有所提速.
今日国家统计局将公布4月居民物价指数(CPI)及固定资产投资、工业增加值等数据.路透调查显示,4月工业增加值和社会消费品零售总额较上月几近持平,固定资产投资受制造业去库存,以及房地产投资放缓影响,有所回落. (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.67%，低于上交易日收盘的17.81%。