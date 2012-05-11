发改委新批机场项目 基建投资继续提速--报载

路透北京5月11日电---继今年3月集中批准一批基础设施建设以来,中国国家发展和改革委近日再批包括甘肃庆阳机场扩建工程在内的多个项目,反映一季度基建提速的趋势进一步延续.

中国证券报援引分析人士指出,若二季度外贸和内需形势仍不明朗,未来一段时间国家将加大政府投资以对冲房地产投资的下滑,通过加大政府支出、放松信贷、开工大型项目来稳定经济增长.

发改委网站刊登的可行性研究报告获批的项目还包括,新疆石河子机场迁建工程和新建黑龙江省抚远民用机场工程,重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程项目建议书亦通过批准.

受房地产和制造业投资减速拖累,今年一季度固定资产投资增速降至20.9%的低位,但基建投资有所提速.

今日国家统计局将公布4月居民物价指数(CPI)及固定资产投资、工业增加值等数据.路透调查显示,4月工业增加值和社会消费品零售总额较上月几近持平,固定资产投资受制造业去库存,以及房地产投资放缓影响,有所回落. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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