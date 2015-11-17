中国计划到2020年新增集中式充换电站逾1.2万座--发改委

路透北京11月17日 - 中国国家发改委周二公布指南，按适度超前原则明确充电基础设施建设目标，即到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

发改委网站最新公布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，以科学引导电动汽车充电基础设施建设，促进电动汽车产业健康快速发展。

根据《指南》，优先建设公交、出租及环卫与物流等公共服务领域充电基础设施，积极推进公务与私人乘用车用户结合居民区与单位停车位配建充电桩，合理布局社会停车场所公共充电基础设施，结合骨干高速公路网，建设“四纵四横”的城际快充网络。

就区域来看，要率先建成京津冀、长三角、珠三角三个雾霾防治重点区域的城际快充网络，各主要城市间实现互联互通。

在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海等电动汽车发展基础较好，雾霾治理任务较重，应用条件较优越的加快发展地区，预计到2020年，推广电动汽车规模将达到266万辆，需要新建充换电站7,400座，充电桩250万个。

在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南等示范推广地区，预计到2020年，推广电动汽车规模将达到223万辆，需要新建充换电站4300座，充电桩220万个。

在广西、西藏、青海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源汽车推广应用范围的积极促进地区，预计到2020年，推广电动汽车规模将达到11万辆，需要新建充换电站400座，充电桩10万个。

《指南》提出要探索可持续商业模式，积极引入社会资本，各地应有效整合公交、出租场站以及社会公共停车场等各类公共资源，通过政府与社会资本合作（PPP）等方式培育市场主体；鼓励拓展多种商业模式，鼓励探索大型充换电站与商业地产相结合的发展方式。

在保障措施方面，加大用地支持力度，简化规划建设审批，完善财政价格政策；加大对充电基础设施补贴力度，加快制定“十三五”充电基础设施建设的财政奖励办法。

强化金融服务支撑。积极推动设立融资担保基金，拓宽充电基础设施投资运营企业与设备厂商的融资渠道；鼓励利用社会资本设立充电基础设施发展专项基金，发行充电基础设施企业债券，探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设。

截至2014年底，中国共建成充换电站780座，交直流充电桩3.1万个，为超过12万辆电动汽车提供充换电服务。

中国计划到2020年新能源车产销将达500万辆。今日前八个月国内新能源车产销量达12.35万辆，同比增长3倍。据业内预计，今年全年，中国新能源车的销量在20万辆左右。（完）

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