2013年10月到2014年底中国发改委对银行实施经济制裁15.85亿元

路透北京2月24日 - 针对企业反映突出的“融资贵融资难”问题，中国国家发展改革委自2013年10月到2014年底，对各类商业银行的150家分支机构收费情况进行了检查，实施经济制裁15.85亿元人民币。

新华社周二援引发展改革委有关负责人的话称，发展改革委与银监会共同督促各商业银行整顿规范收费行为。据测算，几大行通过取消中间业务收费项目，降低收费标准，每年可减轻企业负担达400亿元。对推动各商业银行变革中间业务发展模式，预防和化解金融风险发挥了重要作用。

该位人士称，下一步将全面清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加大执法力度，积极查处滥用行政权力排除限制竞争案件。积极推进反垄断执法，切实加强市场价格监管。

加强价格监管法制建设，推动《价格法》修订，探索完善以《反垄断法》为核心，相关法律、法规、规章、指南相配套的反垄断法律体系。完善市场价格行为规则和监管办法，切实规范经营者价格和收费行为，保障消费者的知情权、选择权。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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