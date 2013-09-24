发改委查处对中小微企业乱收费

路透北京9月24日 - 中国国家发展改革委员会周二发布通知，在全国范围内部署开展涉企收费专项检查工作，重点对建设、交通、环保、工商、消防、商业银行等部门和行业开展检查。

发改委网站刊登的通知称，专项检查从10月10日开始，至明年6月30日结束，检查的范围是具有涉企收费行为的政府部门（含下属单位）及行业2012年以来的收费行为，要突出对涉及中小微企业乱收费行为的查处。

通知强调，结合政府职能转变工作，以国家减轻企业负担政策为主线，严肃查处国家明令取消及免征的收费项目继续收费的；商业银行在贷款过程中强制收费、以捆绑等方式变相强制收费，只收费不服务、少服务的；擅自将已取消的行政事业性收费转为经营服务性收费继续收取的；行业协会利用行政职能强制入会并收取会费等乱收费问题。

近日,中小企业发展促进中心首次发布全国企业负担调查评价报告显示，74%的被调查企业反映税收负担比较重，企业已交税金占营业收入比重为7.8%；税收优惠政策完全落实的有35.64%，不清楚相关惠企政策的高达50%左右。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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