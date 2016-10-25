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中国财经 | 2016年 10月 25日 星期二 16:21 BJT

中国发改委敦促煤炭企业加快增产 以抑制价格急涨--消息

路透北京10月25日 - 两位消息人士表示，中国国家发改委在周二的会议上敦促煤炭企业加快增产速度，以抑制价格急剧上涨。这个最新迹象表明，中国政府担心冬季到来时煤炭供应减少。

一名参与会议的消息人士和另一名了解会议内容的消息人士称，在一场与16家煤矿召开的紧急会议中，发改委呼吁生产商尽快向市场扩大供应。

他们并未获得向媒体发言的授权。

发改委未对置评要求做出回应。(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 王洋)

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