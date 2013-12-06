中国拟强化对煤炭经营中的环保要求

路透上海12月6日 - 中国国家发展和改革委员会周五就《煤炭经营监管办法（修订稿）》征求意见，修订后的办法强化了煤炭经营中的环保要求，并要求取消不合理的中间环节。

修订稿指出，城市储煤场地的大型煤堆，要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。

“储煤场地应当符合土地利用性质；不得设在居民生活区、风景名胜区、生态涵养区等环境敏感区域。”修订稿称。

办法并鼓励加工、销售和使用洁净煤，推广动力配煤、工业型煤，节约能源，减少污染。

近几日来，中国多个省份出现较严重的雾霾天气，引发了公众对于煤炭储运等行业加重粉尘污染的担忧。

办法规定，从事煤炭经营的企业储煤场地不符合合理布局要求，由煤炭经营监督管理部门责令改正，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款。

此外，修订稿还要求煤炭经营取消不合理的中间环节。提倡有条件的煤矿企业直销，鼓励大型煤矿企业与耗煤量大的企业签订中长期直销合同，并禁止行政机关设立煤炭供应的中间环节和额外加收费用。

发改委公告称，征求意见的截止日期为12月17日。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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