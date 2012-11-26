发改委为煤电年度谈判定调--报载

路透上海11月26日电---上海证券报周一报导,中国国家发改委已就2013年煤炭产运需衔接定调,核心政策包括三点:首次取消煤炭重点合同;首次放开铁路运力配置;继续完善煤电联动机制.这意味着电煤价格首次实现完全市场化.

报导称,从煤电业界多位人士处了解到,明年起将取消煤炭重点合同,实施电煤价格并轨,并鼓励煤电双方签订以年度或三五年为期的中长期供货合同,以相对稳定供货关系.实施该政策以後,意味着电煤重点合同这种国家控制的电煤合同形式将取消.

重点合同电煤是煤炭市场化过渡时期煤电双方签订年度合同的一种形式,国家通过控制重点合同电煤量价来化解市场化压力,近几年重点合同煤价都低於市场煤价.每年年底煤电双方谈判之前,发改委都会出具指导性意见.

其次,国家不再下达年度跨省区煤炭铁路运力配置意向框架方案,这也是中国首次放开煤炭运力配置.这意味着煤电双方需要拿着合同自己与铁路部门去谈,不过,发改委仍将安排对煤炭供需企业签订的年度或者中长期合同进行汇总,铁路、交通部门对汇总合同进行衔接.

报导称,上述两项政策实施後,启动了二十多年的计划煤市场化彻底完全放开.除了特殊时期临时干预外.政府将不再干预煤价.这一政策顺应了今年以来市场煤价总体上不断下跌并与重点合同电煤价格基本接轨的市场形势.而放开运力同样是铁路运力未来两年有望逐步宽松的结果.

报导指出,对於市场关注的电价政策,相关政策性文件对电价只留了原则性的一句话,即继续完善煤电价格联动机制,在电煤价格出现剧烈波动时,依法采取临时措施.

这与电力行业的期待有些距离.此前,电力行业提出完善煤电联动机制,实施即时联动,全额联动,并对过去的政策性亏损能一次性补偿等意见.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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