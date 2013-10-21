控制新增天然气用气增长节奏--国家发改委

路透北京10月21日 - 中国国家发改委周一表示，面对高峰时段天然气供给严峻形势，将从增加资源渠道，缩小供应缺口，充分利用价格杠杆调节供需，控制新增用气增长节奏等入手。

发改委网站刊登的部署今冬明春天然气供应保障工作新闻稿称，冬季供暖开始后，天然气用气量还会进一步增加，供需矛盾较为突出，高峰时段保供形势严峻。

“今年前三季度天然气产销运行总体平稳，国内产量与进口均有明显增加。“发改委副主任连维良指出，受多地大范围实施煤改气、油改气及夏季高温时段发电用气大幅增加等因素影响，表观消费增长13.5%，明显高于9.2%的产量增速，供应总体偏紧，乌鲁木齐、北京、石家庄等地首次在消费淡季出现供应紧张状况。”

他表示，随着城镇人口规模持续扩大，环境保护和节能减排要求提高，天然气消费需求还会持续快速增长，发改委将研究采取开拓资源、完善管网布局、加快建立应急调峰、储备消除输配瓶颈、保障稳定供应等多方面的措施，确保需求增长节奏与供应能力相适应。

本月中旬，发改委宣布上调部分地区天然气发电上网电价，用于解决因存量天然气价格调整而增加的发电成本。（完）

(发稿 张晓翀；审校 沈燕/曾祥进)

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