中国发改委今年将扩大企业债发行规模 扩大专项债支持范围

12月人民币实际与名义有效汇率续升 惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
路透北京2月24日 - 中国国家发展改革委周三表示，2016年将继续扩大企业债券发行规模，提高直接融资比重，在有效控制企业债券市场风险的前提下，充分发挥企业债券对实体经济的支持作用。
发改委网站发布新闻稿称，今年将扩大创新品种债券支持范围和发行规模，扩大专项债券支持重点领域、重点项目的范围；还将研究推出高风险、高收益债券品种。
扩大发行规模品种后的风险防范安排方面，发改委指出，进一步强化信息披露，强化中介机构责任，加强事中事后监管；并完善债券市场信用体系建设，与金融业监督管理部门建立信用信息共享机制，加强信用约束。
此前，中国陕西省发改委官网发布消息称，为促投资稳增长，今年国家继续安排专项建设基金，计划每季度安排一批。国家发展改革委安排部署了第一批专项建设基金申报工作，计划安排4,000亿元人民币。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周四收跌0.38%。沪深证交所融资融券余额当日减少20.5亿元人民币，连续第八日下跌；两市两融余额为8,960亿元，创逾三个月新低。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 中国电商集团阿里巴巴与国际奥林匹克委员会(IOC)周四宣布签署协议，阿里巴巴成为奥运会主要赞助商，直至2028年。