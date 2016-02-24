中国发改委今年将扩大企业债发行规模 扩大专项债支持范围

路透北京2月24日 - 中国国家发展改革委周三表示，2016年将继续扩大企业债券发行规模，提高直接融资比重，在有效控制企业债券市场风险的前提下，充分发挥企业债券对实体经济的支持作用。

发改委网站发布新闻稿称，今年将扩大创新品种债券支持范围和发行规模，扩大专项债券支持重点领域、重点项目的范围；还将研究推出高风险、高收益债券品种。

扩大发行规模品种后的风险防范安排方面，发改委指出，进一步强化信息披露，强化中介机构责任，加强事中事后监管；并完善债券市场信用体系建设，与金融业监督管理部门建立信用信息共享机制，加强信用约束。