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中国财经 | 2013年 9月 18日 星期三 09:53 BJT

发改委：8月份棉花进口同比减9.7%

路透北京9月18日 - 中国发改委周三引述海关统计数据称，8月份棉花进口同比减少9.7%至27.6万吨。

发改委网站刊登的新闻稿并引述数据称，1-8月中国累计进口棉花302.6万吨，同比减少74.1万吨，减幅19.7%。

2012棉花年度累计进口棉花439.7万吨，同比减少104.4万吨，减幅19.2%。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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