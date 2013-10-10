中国国家发改委下调火电厂上网电价

路透上海10月10日 - 中国大型电力企业--国投电力控股股份有限公司(600886.SS)周四公告称，国家发改委9月30日已印发调整发电企业上网电价通知，公司在多个省市的火电厂上网电价受影响，下调幅度在每千瓦时0.97-2.50分人民币。

公告显示，除新疆和云南所属电厂的电价未做下调，其他火电厂都根据所在省份的调价情况作了相应调整，其中江苏省和广西省的下属电厂降价标准分别为每千瓦时2.5分和2.2分，安徽省下属电厂下调1.49分，福建省下属电厂下调1.44分，天津和甘肃的下属电厂下调1.35分和1.34分，贵州下属电厂下调0.97分。

发改委通知还指出，在调价基础上，对脱硝达标并经环保部门验收合格的火电企业，上网电价每千瓦时提高1分钱；对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于30mg/m3(重点地区低于20 mg/m3),并经环保部门验收合格的火电企业，上网电价每千瓦时提高0.2分钱。

公告称，上述电价调整自9月25日起执行。

赣能电力(000899.SZ)周三亦公告称，江西省火电企业脱硫标杆上网电价下调1分/千瓦时。

21世纪经济报道周四报导亦罗列了多个省份的火电电价下调基准，除上述提及的省份外，还包括山西省下调0.9分/千瓦时、河北省1.04分、山东省1.17分、河南省1.25分、广东省1.89分和浙江省2.5分。（完）

欲了解详情，可点选上证所公告 here

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。