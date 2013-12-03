杜鹰：资源型城市转型有赖三大机制

路透北京12月3日 -在中国新一届领导层强调转变经济发展方式下，如何摆脱地方单纯追求国内生产总值（GDP）的发展模式受到广泛关注。国家发改委副主任杜鹰周二表示，资源型城市要有正确的政绩观，须通过资源要素价格形成机制，资源开发利益分享机制及生态环境补偿机制，以在一定程度上解决单纯追求GDP的问题。

他是在《全国资源型城市可持续发展规划》发布会上做出上述表示的，目前全国共有262个城市被纳入资源型城市，并根据其资源保障能力和可持续发展能力，分为成长型、成熟型、衰退型和再生型四种类型。

规划要求，到2020年，资源型城市的节约集约利用资源的水平、可持续发展能力、环境质量、城乡居民收入要明显提高，如资源产出率到2020年时要提高25个百分点，居民收入增速要高于全国平均水平。

“现在资源型城市发展存在一个很突出的问题，就是过度开发资源、超强度地开发资源，叫油水快流，我以为这是一种不太正确的政绩观的反映。”杜鹰称。

他表示，这背后的原因从根本上讲是体制和机制问题。国家的财税体制还需要进一步完善，中央和地方的事权要进一步理顺；而资源税改革的推进有助于增加资源所在地得到的利益，使之有财力解决当地民生问题。

“考核不考核GDP，将来可能要根据国家主体功能区的规划，类似禁止开发区这样的地方，确实不应该再考核GDP。”杜鹰称，这有利于引导地方政府更多地把注意力放到生态环境的保护和可持续发展上，而不要不顾条件盲目地招商引资，或者过度开发本地的资源。

国家主席习近平上月称，要防止把发展简单化为增加GDP，将加快转变经济发展方式，加快实施创新驱动发展战略，推动经济继续保持良好发展势头，实现全年经济社会发展预期目标。

中央财经领导小组办公室副主任杨伟民也在近期一次论坛上表示，中共十八届三中全会决定提出，对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发工作重点县取消地区生产总值考核，意味着全国将有一半左右的县和县级市将取消GDP考核。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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