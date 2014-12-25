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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 25日 星期四 13:02 BJT

中国今年超额完成多项节能减排目标

中国今年多项节能减排目标有望超额完成。国家发改委副主任解振华周三称，今年全年单位GDP（国内生产总值）能耗大体上将下降4.6%到4.7%，现在看来能够超额完成任务，并称2015年非化石能源占比要达到11.4%。路透
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