今冬明春能源供需总体相对宽松 但局部可能供应偏紧--发改委

中国一季度黄金消费量同比增14.73% 金条避险需求大幅上升
路透北京4月27日 - 新华社周四援引中国黄金协会最新统计数据显示，2017年一季度全国黄金实际消费量304.14吨（不含出口及黄金金融投资需求），同比增长14.73%至304.14吨；同期累计生产黄金101.197吨，同比下降9.29%。
路透北京11月13日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，今冬明春能源和运输供需形势总体相对宽松，但在需求高峰时段局部地区仍可能出现供应偏紧。
发改委召开2014年迎峰度冬煤电油气等能源保障工作电视电话会议称，中国要努力增产增供天然气，尽力增加进口设法增加储备，并要着力推广高品质成品油，着力增加原油储备能力。
新闻稿援引发改委副主任连维良称，运输保障中，要做好煤炭、石油、粮食、农副产品等重点物资及节日生活物资的运输，满足生活和生产需要。与此同时，要继续加大工作力度，扎实推进煤炭行业脱困。严格煤矿准入标准，严格控制劣质煤的进口和使用。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月27日 - 新华社周四援引中国黄金协会最新统计数据显示，2017年一季度全国黄金实际消费量304.14吨（不含出口及黄金金融投资需求），同比增长14.73%至304.14吨；同期累计生产黄金101.197吨，同比下降9.29%。
他在传媒午宴上称，证监会近期仔细观察创业板新股首日挂牌股价大升的情况后，计划加紧对首次公开发售（IPO）和上市公司的审查。
据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。