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中国财经 | 2014年 11月 13日 星期四 17:36 BJT

今冬明春能源供需总体相对宽松 但局部可能供应偏紧--发改委

路透北京11月13日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，今冬明春能源和运输供需形势总体相对宽松，但在需求高峰时段局部地区仍可能出现供应偏紧。

发改委召开2014年迎峰度冬煤电油气等能源保障工作电视电话会议称，中国要努力增产增供天然气，尽力增加进口设法增加储备，并要着力推广高品质成品油，着力增加原油储备能力。

新闻稿援引发改委副主任连维良称，运输保障中，要做好煤炭、石油、粮食、农副产品等重点物资及节日生活物资的运输，满足生活和生产需要。与此同时，要继续加大工作力度，扎实推进煤炭行业脱困。严格煤矿准入标准，严格控制劣质煤的进口和使用。（完）

更多细节，请点选发改委网站(here)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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