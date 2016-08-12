上半年中国节能减排进度超前 将推动设立绿色发展基金--发改委

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京8月12日 - 中国“十三五”节能减排工作开局顺利。国家发改委周五称，上半年节能指标完成进度超前，单位GDP能耗下降5.2%、超过全年目标任务；下一步将强化产业扶持，鼓励符合条件的企业发行绿色债券，推动设立国家绿色发展基金。
发改委网站刊登的新闻稿显示，将研究制定“十三五”节能环保产业发展规划，明确产业发展方向和支持政策，大力推进节能环保产业供给侧结构性改革；强化节能统筹，部署实施节能产品、节能产业、绿色建筑面积“三大”倍增计划，组织能量系统优化等十大重点工程。
“制定《用能权有偿使用及交易试点工作方案》，制定用能权交易规则、明确交易要素、搭建交易平台。在京津冀鲁地区探索试行新增高耗能项目用能权有偿使用制度。”新闻稿称。
新闻稿公布的数据显示，上半年高耗能行业能耗继续保持低位运行，石油、化工、有色规上工业能耗同比增长3.5%、3.2%、1%，建材、钢铁规上工业行业能耗同比分别下降1.0%和1.5%、
同时，发电结构不断优化，规模以上火电发电量延续负增长态势，同比下降3.1%。规模以上水电、核电、风电发电量增长迅速，同比增长13.4%、24.9%和24.4%。
环境质量方面，上半年空气质量总体向好。初步预计，上半年主要污染物排放总量继续保持下降态势，空气质量优良天数比例、PM2.5未达标城市浓度下降比例、达到或好于Ⅲ类水体比例等环境质量约束性指标均达到或超过时间进度要求。（完）
参看详情，请点击链接 here
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。