发改委专家称中国经济探底或延至三季度

* 中国经济二季度未必见底,GDP惯性下滑未止步

* 触底可能後移至三季度,全年GDP料在7.5%左右

* 内外需双萎缩令人忧,慎防生产性通缩向消费性通缩转化

* 货币政策宜稳健偏松,"双降"仍有较大空间

作者 沈燕/邵晓忆

路透北京7月16日电--中国刚公布稍令市场宽心的上半年经济数度後,中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长陈东琪则提出谨慎中略偏悲观的展望,他认为中国经济探底时点有可能延长至三季度,年内"双降"仍有较大空间.

尽管分析师及经济学家对中国二季度底部确认多达成共识,但陈东琪认为,二季度经济未必见底,下半年居民消费价格指数(CPI)的涨幅预计保持在2%以内,主因国内外两个市场的需求萎缩.

陈东琪在上周末接受路透专访时称,中国尤其要防范生产性通缩向消费性通缩转化,继而发展成全面通缩,因此伴随着通胀回落,下半年有必要也有条件实施稳健偏松的货币政策,双降(存准和利率)空间较大,而财政政策上结构性减税更须落到实处.

他提到,一年期存款利率可从现在的3%降到年底前的2.5%,随着CPI进一步下降,明年还有下降空间;而存款准备金率下调空间更大,年末可调到18.5%左右.目前在20%.

为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.

"因为内外需放缓中国经济下行的压力依然很大,我判断二季度不是底,从经济运行的趋势看三季度也不是底,当然如果政策稳健宽松的力度大一些,三季度有可能成为底部,四季度开始回升,全年可能是7.5%左右."陈东琪字斟琢句地指出,中国经济已经过了高速增长的时期,十二五时期GDP的合理目标宜"稳七保八".

上周五中国刚公布二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标;1-6月固定资产投资同比增长20.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%.该数据也让担忧中国经济能否止跌的疑虑有所减轻.更多分析师确认二季度底部基本探明.

不过,包括中国国务院总理温家宝及副总理李克强在周末期间都不约而同表达了对稳经济增长的担忧.

温家宝称,当前经济还没有形成稳定回升态势,经济困难可能还会持续一段时间.李克强在湖北考察时则指出,要坚持稳中求进的总基调,着力扩大内需,稳定经济增长,努力实现全年经济社会发展预期目标.

**需求萎缩令二季度难言见底**

尽管对宏观数据的判断见仁见智,但陈东琪显然更关注包括国际及国内市场的需求疲弱导致经济下行压力加大,并导致生产性通缩,继而波及需求性通缩,并最终演化成总量通缩."如果演变成那样,调控的代价就会很大."

中国6月CPI同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,且连续四个月呈现负增长,并创下31个月最低水准.

他分析指出,眼下欧美经济都处於衰退中,这对国际化程度很高的中国而言面临严竣挑战,中国外贸可能面临比2008年金融危机时更困难的境地,外需的不足在影响中国外贸的同时,也会导致国际流动资金从中国流出,并对中国造成冲击.

今年上半年,中国外贸进出口总值18,398.4亿美元,同比增长8%.其中出口9,543.8亿美元,增长9.2%;进口8,854.6亿美元,增长6.7%;贸易顺差689.2亿美元,扩大56.4%.

从国内情况看,尽管中国政府强调稳增长,扩大对铁路,公路,基础设施方面的投资,但也只是对去年以来这些领域投资放缓的恢复性动作,整体投资增长同比是减速的,同时地方政府因房地产宏观调控,出让土地收入减少,公共支出来源受到挑战,相应的公用事业投资规模会缩小.

"因为订单减少,利润下降及对未来预期不好,企业下半年很有可能出现较大规模的裁员,继而影响到收入预期和消费,二三季度居民收入都会下降."陈东琪指出,今年上半年就业形势之所以稳定,也是企业吸取2008年的教训,裁员过早的话,一旦经济恢复可能就面临无工可用的情况.

但随着经济下行压力的加大,政府支出及居民消费能力的减弱,全年社会消费品零售总额增幅预计会在12-13%或更低,远低於正常年份的15%左右增幅,势必减弱拉动经济的动能.

中国6月份消费品零售总额增幅13.7%,上半年为14.4%.2011年为17.1%、2010年18.4%、2009年15.5%.

此外,从CPI和GDP的关系看,陈东琪指出,根据多年对GDP和CPI的月度分析中可以看到,CPI的见底要较GDP晚,而从目前的形势判断,CPI并没有见底,下半年会惯性下行,预计下半年CPI涨幅会维持在2%以内,甚至不排除个别月份落至1.5%左右.

他提到,影响CPI最重要的因素是粮食和肉,今年中国粮食有可能九连丰,而猪肉价格也在向下,且工业品需求不旺,供大於求产能过剩的压力也使得价格面临向下的趋势,加之国际市场的疲弱导致大宗商品价格持续走低,输入性通胀压力消退,因此全年CPI的涨幅预计在2.5-2.6%左右.

当投资和消费双重紧缩时,势必会令下半年经济下行压力加大,预计三四季度GDP增幅会在7.5%或略低."年初确定GDP增长7.5%时是留有余地的,但现在看起来实现8%有难度."陈东琪称.

**下半年货币政策稳健偏松有条件**

尽管对经济前景预期并不乐观,但陈东琪认为,持续走低的物价涨幅对下半年货币政策的调控创造了机会,为稳增长提供了更多的政策空间.如果货币政策及时转向稳健偏松并继续调降存准及利率,同时财政政策将结构性减税真正落实,中国经济三季度可能见底.

"年初中国确定的工作重心是稳增长、控通胀,现在看来这个基调是正确的,下半年稳增长的压力比上半年要大一些."陈东琪称.

他分析指出,无论是从关注下半年可能出现的企业大规模裁员,导致失业风险上升,抑或防范生产型通缩向消费领域蔓延,并演化到总量型通缩,以及从经济和社会稳定及中国多年来经济发展的规律,下半年都有政策放松的必要.

"尤其是不对称降息,不仅降低企业的资金成本,增加信贷有效需求,同时对老百姓的收入预期也有正面作用,央行下半年还应适当下调利率和存款准备金率,可适当加快频率,充分利用CPI下行的机会."陈东琪称.

财政政策的配合方面,陈东琪认为,加大政府支出的余地不大,一方面财政支出是年初预算就明确的,有法律约束,同时政府收入在减少,也限制政府扩大开支的能力,最应加强并能发挥财税作用的就是落实结构性减税,无论是对企业还是个人都能带来实质的帮助.(完)

--审校 杨淑祯

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