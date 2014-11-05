发改委：修订外商投资目录公开征求意见 限制类由79条减至35条

路透北京11月5日 - 中国国家发改委日前就外商投资产业指导目录（2011年修订）向社会公开征求意见，其中限制类由79条缩减至35条，放开外资股比限制，重点推进制造业和服务业对外开放。

在有关批发和零售业限制类外商投资产业目录中，征求意见稿取消了对外资直销、邮购、网上销售的限制；制造业中则增加了汽车整车、专用汽车和摩托车制造，中方股比不低于50%的条款，同一家外商可在国内建立两家（含两家）以下生产同类（乘用车类、商用车类、摩托车类）整车产品的合资企业，如与中方合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业可不受两家的限制。

对金融业的外资限制类较以前有所变化，取消了对财务公司、信托公司，货币经纪公司的外资入股比例限制，同时对银行和证券公司的限制作了更明确的规定。

如对外资投资国内银行要求，单个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者向单个中资商业银行投资入股比例不得超过20%，多个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者投资入股比例合计不得超过25%，投资农村商业银行的境外金融机构必须是银行类金融机构。

证券公司（设立时限于从事人民币普通股、外资股和政府债券、公司债券的承销与保荐，外资股的经纪，政府债券、公司债券的经纪和自营；设立满 2年后符合条件的公司可申请扩大业务范围；外资比例不超过 49%）、证券投资基金管理公司（外资比例不超过 49%）。

此前外资限制类目录中的房地产业，包括土地成片开发（限于合资、合作），高档宾馆、高档写字楼和国际会展中心的建设、经营，房地产二级市场交易及房地产中介或经纪公司在征求意见稿中取消。

发改委称，修订后的目录于2014年11月4日至12月3日期间向社会公开征求意见，旨为适应经济全球化新形势，以积极主动扩大开放、转变外资管理方式、调整和优化经济结构、进一步增加透明度为原则。（完）

欲浏览修订中的外商投资目录，请点选发改委网站(here)

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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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