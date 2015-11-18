中国发改委宣布周五起调降非居民用天然气价格 改按基准门站价格管理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国国家发改委日前下发通知称，决定自11月20日（周五）起将非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元人民币，并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理。
发改委网站周三刊登通知全文称，降低后的门站价格作为基准门站价格，供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格；方案实施时门站价格暂不上浮，自2016年11月20日起允许上浮。
在当前经济下行压力较大背景下，是次改革将有助于减轻下游用气行业负担、促进经济增长。发改委在答记者问中称，按门站价格每立方米降低0.7元、政府管理价格的非居民用气600多亿立方米测算，每年将直接减轻下游工业、发电、服务业等用气行业企业负担430亿元以上。
“考虑到当前国际市场能源价格低位运行，国内市场供求总体宽松的实际情况，方案实施时暂不实行上浮政策，供需双方可在不超过基准门站价格的范围内协商确定具体价格，方案实施一年后允许上浮，”发改委有关负责人在答记者问中称。
通知要求，非居民用气应加快进入上海石油天然气交易中心，由供需双方在价格政策允许的范围内公开交易形成具体价格，力争用2-3年时间全面实现非居民用气的公开透明交易。
与此同时，各地可根据当地实际，先行先试放开非居民用气销售价格；要抓紧建立居民阶梯气价制度，确保年内出台；2013年7月天然气价格改革方案实施后新增通气城市居民用气门站价格，按不高于当地非居民用气基准门站价格执行。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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