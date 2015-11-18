中国发改委宣布周五起调降非居民用天然气价格 改按基准门站价格管理

路透北京11月18日 - 中国国家发改委日前下发通知称，决定自11月20日（周五）起将非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元人民币，并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理。

发改委网站周三刊登通知全文称，降低后的门站价格作为基准门站价格，供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格；方案实施时门站价格暂不上浮，自2016年11月20日起允许上浮。

在当前经济下行压力较大背景下，是次改革将有助于减轻下游用气行业负担、促进经济增长。发改委在答记者问中称，按门站价格每立方米降低0.7元、政府管理价格的非居民用气600多亿立方米测算，每年将直接减轻下游工业、发电、服务业等用气行业企业负担430亿元以上。

“考虑到当前国际市场能源价格低位运行，国内市场供求总体宽松的实际情况，方案实施时暂不实行上浮政策，供需双方可在不超过基准门站价格的范围内协商确定具体价格，方案实施一年后允许上浮，”发改委有关负责人在答记者问中称。

通知要求，非居民用气应加快进入上海石油天然气交易中心，由供需双方在价格政策允许的范围内公开交易形成具体价格，力争用2-3年时间全面实现非居民用气的公开透明交易。

与此同时，各地可根据当地实际，先行先试放开非居民用气销售价格；要抓紧建立居民阶梯气价制度，确保年内出台；2013年7月天然气价格改革方案实施后新增通气城市居民用气门站价格，按不高于当地非居民用气基准门站价格执行。（完）

欲览通知全文，请点击 here

欲览答记者问详情，请点击 here