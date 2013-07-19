中国国家发改委决定周六起将上调汽柴油价格（更新版）

(新增发改委通知)

路透北京7月19日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，将于周六(20日)起上调国内成品油价，汽、柴油价格每吨分别提高325元人民币和310元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,470和7,645元。其他成品油价格相应调整。

发改委称，此次成品油价格提高幅度，是根据现行成品油价格形成机制和7月19日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的，测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.24元和0.26元。

该通知与稍早中国行业网站安迅思息旺能源的报导一致。

国家发改委此前于7月6日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低80元和75元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均降低0.06元。

根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完)

详情请点选发改委网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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