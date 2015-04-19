中国周一起下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格--发改委

路透北京4月19日 - 中国国家发展和改革委员会周日宣布，自周一(20日))起将全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时降低约2分钱，工商业用电价格平均每千瓦时降低约1.8分钱，以降低企业成本，稳定市场预期，促进经济增长。

发改委网站新闻稿称，各地燃煤发电上网电价具体降价标准原则上根据煤电价格联动机制和当地煤价变动情况确定。降低燃煤发电上网电价形成的空间，除适当疏导天然气发电和脱硝、除尘和超低排放环保电价等矛盾外，全部用于降低工商业用电价格。

发改委并要求，在销售电价下降的同时，继续加大对高耗能行业、产能严重过剩行业实施差别电价、惩罚性电价和阶梯电价政策的执行力度，认真甄别并及时公布企业目录，促进产业结构升级和淘汰落后产能。

此前于4月8日召开的国务院常务会议已决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。(完)

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(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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