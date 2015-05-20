国际产能合作利于经济健康发展 但要防控相关风险--中国发改委

路透北京5月20日 - 中国国家发展改革委利用外资和境外投资司司长顾大伟周三表示，推进国际产能合作和装备制造合作，有利于为中国经济迈上更高舞台打好基础，同时有利于中国经济进一步健康发展以及企业提高核心竞争力。

他在发改委就解读《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》举行的发布会上并称，在进行国家产能合作的过程中也应注意防控在对外合作中的风险，同时切实规范企业在境外的投资经营活动。

“通过‘走出去’倒逼我们的企业在国际市场上的锤炼，大幅度提升企业的核心竞争力，这是中国经济未来至关重要的一步。”顾大伟说，“现在世界经济正处于深度调整的阶段，如果我们把握好时机，加快推进中国装备制造业走出去，对我们抢占发展先机，抢占制高点是非常重要的。”

他并表示，装备制造业是经济当中一个战略性的产业，也是一个国家经济的骨架和支撑，关联的产业多，吸纳就业能力强，中国要坚定不移地支持制造业的发展，特别是装备制造业。

国务院日前发布的上述指导意见显示，在金融政策支持方面，要完善财税支持政策，加快与有关国家商签避免双重征税协定；同时加大金融支持力度，支持中资金融机构加快境外分支机构和服务网点布局，并鼓励金融机构开展PPP项目贷款业务。

顾大伟同时透露，政府会在中投公司（CIC）下面设立海外股权的直接投资公司，且规模可能会超过丝路基金。

“中投公司下面设立海外直接投资公司的方案已经批准了，公司也已经设立了并初步开始运作，采取了一系列措施来支持企业走出去。”他表示。

不过他同时也提到了企业在“走出去”过程中需要注意的问题。他认为，风险主要来自政治、经济和安全三个方面，企业推进国际产能合作时要特别注意这些风险的防控，既要积极，又要稳妥推进合作，同时也要防止一哄而起，恶性竞争，盲目去开展这些项目。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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