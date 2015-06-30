七大工程包至今年5月底累计完成投资3.1万亿元--中国发改委

路透北京6月30日 - 中国国家发展改革委周二表示，截至今年5月底，七类重大工程包累计完成投资3.1万亿元人民币。5月以来在建项目复工、推进速度明显提升，基建投资仍是支撑投资增长的主要力量。

发改委秘书长李朴民在发改委例行发布会上称，目前国家重大工程建设稳步有序推进，截止5月底，七类重大工程包已开工221个项目、33个专项。

“特别是5月份以来，全国大部分地区都进入施工季，在建项目复工、推进速度明显提升。比如在加快重大工程建设一系列政策措施推动下，今年1-5月基础设施投资增长18.1%，仍然是支撑投资增长的主要力量。”他说道。

针对发改委谋划推出的四大新重大工程包之一--城市轨道交通，李朴民称，初步估计，2015年全国城市轨道交通总投资将超过去年的2,857亿元。

预计到2020年，北京、上海、广州、深圳等城市将建成较为完善的轨道交通网络，南京、重庆、武汉、成都等城市建成轨道交通基本网络，南通、石家庄、兰州等城市建成轨道交通骨干线，其他城市轨道交通建设也将加快，从而使中国轨道交通的总体水平提升到一个新的层次。

他表示，对于城轨等重大工程包，将加大政策支持力度。加大政府财政投入，通过中央预算内投资补助、产业基金等方式对重大工程项目给予支持。引导银行业金融机构加大信贷支持，为重大项目建设提供更便利的融资服务。支持企业通过发行企业债券、中期票据、公开发行股票、定向增资扩股等方式融资，用于重大工程项目建设。支持地方政府依法发行债券，筹措建设资金。

同时吸引社会资本参与。“下一步将加快重大工程、PPP项目贷款审批，进一步吸引社会资本通过PPP和特许经营等方式参与建设和运营。”

发改委基础司巡视员李国勇在同一场合提及，政府对轨道交通的投入，在大城市还不是问题，但在二三线城市有这个困难。

“我们鼓励轨道交通企业拓宽融资渠道，国家发改委支持轨道交通企业发行企业债券，武汉、南昌、合肥很多企业都发了企业债券，甚至武汉发了永续债券，现在叫可续期债券。”他说道

李国勇并称，现在更多的城市都在搞车站的上盖物业，车站的广告、商铺，但目前北京地铁没有，下一步将商量这个事情。有些城市，像南京把小区交给地铁公司建，叫地铁小镇，这样可以通过房地产开发能够筹措不少钱。

国务院稍早决定，同时，在加快推进水利、中西部铁路等七类重大工程包建设的基础上，积极筹划新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通4类新的工程包。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)

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