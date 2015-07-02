版本:
中国
中国财经 | 2015年 7月 2日 星期四 16:19 BJT

中国发改委批复广西和贵阳两机场扩建项目 总投资逾230亿元

路透北京7月2日 - 中国国家发改委周三批复贵阳龙洞堡国际机场和广西桂林机场的扩建工程项目，总投资额超过230亿元人民币。

发改委网站刊登通知称，同意实施贵阳龙洞堡机场三期扩建工程，按照2025年旅客吞吐量3,000万人次、货邮吞吐量25万吨的目标设计；总投资额196.59亿元。

发改委还批复了桂林机场扩建项目，按照2025年旅客吞吐量1,200万人次、货邮吞吐量9.5万吨的目标设计；总投资33.67亿元。

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐