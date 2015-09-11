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中国财经 | 2015年 9月 11日 星期五 11:46 BJT

中国发改委：投资增速疲弱但仍平稳 1-8月增速和1-7月相当

路透北京9月11日 - 中国国家发改委副主任张勇周五表示，投资增速虽然疲弱但仍平稳，1-8月增速和1-7月相当。

他在国新办例行吹风会上并称，国内经济仍在合理区间，但仍面临较大下行压力。

中国1-7月固定资产投资同比增长11.2%。1-8月投资数据将于周日(13日)公布，路透此前调查显示，1-8月投资增速料为11.1%。

国务院总理李克强日前在达沃斯论坛上称，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好；而且一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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