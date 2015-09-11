中国发改委：投资增速疲弱但仍平稳 1-8月增速和1-7月相当

他在国新办例行吹风会上并称，国内经济仍在合理区间，但仍面临较大下行压力。

国务院总理李克强日前在达沃斯论坛上称，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好；而且一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少。(完)