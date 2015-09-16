中国发改委：鼓励企业发行外债 所募资金优先支持“一带一路”等项目

路透上海9月16日 - 中国国家发改委日前下发通知，为应对经济下行压力，有效利用境外低成本资金，鼓励资信状况好、偿债能力强的企业发行外债，募集资金根据实际需要自主在境内外使用。

发改委网站名为《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》称，上述外债要优先用于支持“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带与国际产能和装备制造合作等重大工程建设和重点领域投资。

尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。

通知要求，企业发行外债，须事前向国家发改委申请办理备案登记手续，并在每期发行结束后10个工作日内报送发行信息。

在具体发行条件上，企业要符合信用记录良好、已发债券或其他债务未处于违约状态、具有良好的公司治理和外债风险防控机制、具有较强的偿债能力等。

另外，将选择若干综合经济实力较强、风险防控机制完善的省份和大型银行，扩大外债规模切块管理改革试点。根据地方和企业实际需要，国家发改委按年度一次性核定外债规模，企业可视国内外资本市场状况和项目建设需要分期分批完成发行。

今年稍早，中国官方已经提出稳步放宽境内企业人民币境外债务融资。是次通知所称外债，是指境内企业及其控制的境外企业或分支机构向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期以上债务工具，包括境外发行债券、中长期国际商业贷款等。(完)

参看详情，可点选发改委网站 here

(发稿 李宏薇 审校 曾祥进)

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