中国明确城市地下管廊有偿使用制度 按市场化原则签协议--发改委

路透北京12月9日 - 中国国家发展改革委员会周三发文明确建立健全城市地下综合管廊有偿使用制度，形成合理收费机制；原则上应由管廊建设运营单位与入廊管线单位共同协商确定，并由供需双方按照市场化原则签订协议。

该份由发改委和住房城乡建设部联合发布的指导意见称，要按照既有利于吸引社会资本参建设、运营管理，又有利于调动管线单位入廊积极性的要求，建立健全城市地下综合管廊有偿使用制度。灵活采取多种政府与社会资本合作（PPP）模式，推动社会资本参与城市地下综合管廊建设和运营管理。

费用标准方面，原则上应由管廊建设运营单位与入廊管线单位共同协商确定，并由供需双方按照市场化原则签订协议，明确付费方式、计费周期、费用标准定期调整机制等事项；对暂不具备供需双方协商定价条件的城市地下综合管廊，有偿使用费标准可实行政府定价或政府指导价。

费用内容方面，指导意见明确城市地下综合管廊有偿使用费应包括入廊费和日常维护费，日常维护费构成因素中，要考虑管廊建设、运营合理成本支出和投资经营回报，并强调，投资建设的合理回报原则上参考金融机构长期贷款利率确定；运营环节的合理利润原则上参考所在地区市政公用行业平均利润率确定。

今年7月29日的国务院会议曾提出，推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量，并鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理，将管廊建设列入专项金融债支持范围。（完）