引导社会资本参与国家工程建设 而非财政投入刺激--发改委

路透北京1月8日 - 中国国家发展和改革委员会投资司副司长罗国三表示，目前政府对于国家重大工程的政策导向是通过创新投融资机制来引导社会资本参与建设，并非政府要新增多少财政投入来刺激投资或者通过这个措施来稳定经济。

针对媒体报导的中国将加快推进七万亿元人民币规模的基建项目，罗国三周四在发改委发布会上回应称，由于有的项目已经开工建设，有的正在开展前期工作，有的项目还需要分解，所以总投资是无法确定的，要以发布会作为准确、权威的内容。

他并指出，中央政府投资在并没有怎么增加总量的情况下，通过内部调结构，减少一般性的投资，加强重点领域的投资，来引导和加强国家重大工程建设。

“这个重点领域包括重大工程。所以，我觉得大家来思考这个问题，应该针对政策导向来考虑这个问题。关键一点，不是新增的大量的财政投入来强刺激，而是引导社会资本积极参与投资，这是一个非常重要的政策取向。”他说。

发改委在2014年12月初曾表示，中国在2014年和2015年两年将加快七个重大工程包项目前期工作和建设进度，同时强化重大工程后续项目储备管理，适时推出其他领域的重大工程包。

2014年四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已经超过9,000亿元。加上12月批复的项目，四季度发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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