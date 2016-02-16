今年中国首批专项建设基金计划规模4000亿元 陕西获156亿--发改委

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月16日 - 中国陕西省发改委官网发布消息称，为促投资稳增长，今年国家继续安排专项建设基金，计划每季度安排一批。国家发展改革委安排部署了第一批专项建设基金申报工作，计划安排4,000亿元人民币，陕西省获得国家2016年第一批专项建设基金156亿元。
新闻稿称，2016年第一批专项建设基金共安排陕西省220个项目、专项建设基金156亿元，占全国总规模的3.9%。
尤其是本批增强制造业核心竞争力、新兴产业“双创”、技术创新、“互联网+”重大工程等产业转型升级类项目共获得51.19亿元，占第一批安排我省总量的1/3，其中彩虹集团G8.6液晶面板生产线项目此次获得20.8亿元，西安集成电路产业基地获得9.5亿元，西安交大科技创新港科创基地获得3亿元。
2015年，为促投资稳增长，国家发展改革委按照国务院统一部署，从8月开始先后组织安排了四批专项建设基金8,000亿元，陕西省共争取国家安排项目593个、专项建设基金290.27亿元，占总规模的3.6%。
央广网周二援引国家发改委投资司司长许昆林的话称，中国现在消费整体比较平稳，出口的形势比较复杂，所以合理有效的投资还是非常有必要的。
“我们是发展中的大国，还有很多民生短板，所以补短板的工作量还是非常大的。其实投资是最佳的结合点，通过这次的转型升级和技术改造可以提高我们的产品质量，从而更好的满足人们不断增长的消费需求，同时也可以带动就业，所以我们还是要理直气壮的抓投资。”许昆林称。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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