今年中国首批专项建设基金计划规模4000亿元 陕西获156亿--发改委

2015年，为促投资稳增长，国家发展改革委按照国务院统一部署，从8月开始先后组织安排了四批专项建设基金8,000亿元，陕西省共争取国家安排项目593个、专项建设基金290.27亿元，占总规模的3.6%。

“我们是发展中的大国，还有很多民生短板，所以补短板的工作量还是非常大的。其实投资是最佳的结合点，通过这次的转型升级和技术改造可以提高我们的产品质量，从而更好的满足人们不断增长的消费需求，同时也可以带动就业，所以我们还是要理直气壮的抓投资。”许昆林称。（完）