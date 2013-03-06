发改委称本轮进口铁矿石价格暴涨存在人为拉涨因素

路透上海3月6日 - 中国国家发改委周三表示，自去年12月初以来，进口铁矿石价格出现一轮暴涨行情，除因市场短期供求关系变化等原因外，存在人为拉涨因素。

刊登在发改委网站的分析文章称，随着铁矿石价格的回升，三大矿山和部分贸易商为了弥补之前的亏损，存在延迟发货、控制发货量和惜售现象，在市场上造成了铁矿石暂时性供给短缺的假象。同时，部分矿山企业还通过在市场上购入铁矿石，拉升铁矿石现货价格。各方力量的综合，致使铁矿石价格不断抬高。

全球铁矿石巨头包括力拓(RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓(BHP.AX)及巴西淡水河谷(VALE5.SA)等。

发改委并称，当然企业补充铁矿石库存也是价格上涨的推手。因进入冬季后，钢铁行业进入传统的原料“冬储”期，同时钢铁行业对2013年经济形势的信心有所回升，放大了采购量，导致铁矿石需求出现短期内集中释放。

2012年12月份，中国铁矿石进口量为7,094万吨，比11月份增加507万吨，环比增长7.7%，单月进口量创历史新高。而此前为了减少库存占用资金，钢铁企业在2012年采取低库存策略，港口库存也从近1亿吨下降至7,400多万吨。

同时，雨季来临亦影响供应预期。每年1-2月份是南半球的雨季，飓风、洪水会影响部分铁矿石矿区。西澳大利亚州关闭了丹皮尔港和兰伯特角港这两个主要的铁矿石出口港，但黑德兰港未受影响，皮尔巴拉地区的采矿作业及铁路运输、矿车卸载也未受影响。

总的来看，澳大利亚铁矿石供应受雨季影响有限，但一些钢铁企业在前期低原料库存的基础上，由于担心铁矿石供应被飓风季节延误而采取了积极采购的策略。

此外，发改委还指出，铁矿石定价机制不合理也是导致价格暴涨的原因之一。目前国外主要矿山既与国内钢铁企业签订定量不定价的长期合同，也会拿出少量铁矿石进行招标交易。在这一不透明的招标过程中，铁矿石价格被推高。这一高价又被当作重要参数编制普氏指数，而这一基于很少成交量的价格指数，又被作为铁矿石长期合同的结算依据。

2012年9月，进口铁矿石价格下跌至86.7美元/吨，为三年来最低。随后，进口铁矿石价格快速回升到110美元/吨以上的水平。经过两个多月的震荡运行，2012年12月初铁矿石价格出现一轮暴涨，2013年1月8日，铁矿石价格升至158.5美元/吨。1月中下旬至2月，进口铁矿石价格在下跌后继续走高，2月20日，铁矿石价格再次升至160美元/吨左右(完)

参看详情，可点选发改委网站(here)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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