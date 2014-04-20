发改委：将从人口管理、土地管理等方面推进新型城镇化改革

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月20日 -中国国家发改委主任徐绍史日前表示，将从人口管理制度、土地管理制度、创新城镇化资金保障机制、健全城镇住房制度、强化生态环境保护制度等五方面改革入手，推进中国特色新型城镇化道路建设。
新华社周六引述徐绍史在中国城镇化高层国际论坛的讲话指出，在加快改革户籍制度的同时，全面推行流动人口居住证制度；健全人口信息管理制度，建设覆盖全国、安全可靠的国家人口综合信息库和信息交换平台，为完善人口服务和管理提供支撑。
他并谈到，深化土地管理制度改革，完善现有城镇建设征用土地制度，严格执行城市用地分类与规划建设用地标准，提高土地集约化利用水平。探索实行城镇建设用地增加与吸纳农业转移人口落户数量挂钩、与城镇低效用地再开发挂钩的激励约束机制。同时，进一步改革完善农村建设用地和进城落户农民宅基地的流转制度。
创新城镇化资金保障机制，通过财税体制改革，建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，使城市政府的财力与公共服务事权相匹配。加快建立规范透明的城市建设投融资机制，建立健全地方债券发行管理制度，不断创新融资工具，通过多种渠道吸引社会资本参与城市建设。
在健全城镇住房制度方面。徐绍史指出，加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，更好满足城镇居民不同层次的住房需求。继续加大保障房建设力度，建立财政保障性住房稳定投入机制，完善租赁补贴制度，努力构建房地产市场调控长效机制。
此外还要强化生态环境保护制度。完善推动城镇化绿色循环低碳发展的体制机制；建立健全生态文明考核评价机制、国土空间开发保护制度、资源有偿使用和生态补偿制度、资源环境产权交易制度，实行最严格的环境监管制度。
中国国务院3月公布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。(完)
(发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。