发改委：将从人口管理、土地管理等方面推进新型城镇化改革

路透上海4月20日 -中国国家发改委主任徐绍史日前表示，将从人口管理制度、土地管理制度、创新城镇化资金保障机制、健全城镇住房制度、强化生态环境保护制度等五方面改革入手，推进中国特色新型城镇化道路建设。

新华社周六引述徐绍史在中国城镇化高层国际论坛的讲话指出，在加快改革户籍制度的同时，全面推行流动人口居住证制度；健全人口信息管理制度，建设覆盖全国、安全可靠的国家人口综合信息库和信息交换平台，为完善人口服务和管理提供支撑。

他并谈到，深化土地管理制度改革，完善现有城镇建设征用土地制度，严格执行城市用地分类与规划建设用地标准，提高土地集约化利用水平。探索实行城镇建设用地增加与吸纳农业转移人口落户数量挂钩、与城镇低效用地再开发挂钩的激励约束机制。同时，进一步改革完善农村建设用地和进城落户农民宅基地的流转制度。

创新城镇化资金保障机制，通过财税体制改革，建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，使城市政府的财力与公共服务事权相匹配。加快建立规范透明的城市建设投融资机制，建立健全地方债券发行管理制度，不断创新融资工具，通过多种渠道吸引社会资本参与城市建设。

在健全城镇住房制度方面。徐绍史指出，加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，更好满足城镇居民不同层次的住房需求。继续加大保障房建设力度，建立财政保障性住房稳定投入机制，完善租赁补贴制度，努力构建房地产市场调控长效机制。

此外还要强化生态环境保护制度。完善推动城镇化绿色循环低碳发展的体制机制；建立健全生态文明考核评价机制、国土空间开发保护制度、资源有偿使用和生态补偿制度、资源环境产权交易制度，实行最严格的环境监管制度。

中国国务院3月公布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。(完)

(发稿 边竞；审校 曾祥进)

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