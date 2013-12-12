中国周五起上调汽、柴油价格

路透上海12月12日 -中国国家发展和改革委员会周四宣布，自周五(13日)零时起，国内汽、柴油价格每吨均上调60元人民币。

发改委网站刊登的调价通知称，此次调价测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.04元和0.05元。

发改委表示，11月下旬以来，受发达国家经济数据向好等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格有所上涨。

根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

发改委上次调整成品油价格是在11月29日，当时国内汽、柴油价每吨分别调升160元和155元。(完)

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(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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