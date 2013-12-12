中国周五起上调汽、柴油价格

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海12月12日 -中国国家发展和改革委员会周四宣布，自周五(13日)零时起，国内汽、柴油价格每吨均上调60元人民币。
发改委网站刊登的调价通知称，此次调价测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.04元和0.05元。
发改委表示，11月下旬以来，受发达国家经济数据向好等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格有所上涨。
根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委上次调整成品油价格是在11月29日，当时国内汽、柴油价每吨分别调升160元和155元。(完)
欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接:(here)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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