发改委称五六月将密集出台引导民间投资细则

路透北京5月22日电---中国民间资本进入能源等重点领域有望进一步推进.国家发改委周二表示,继铁道部和交通运输部等,5,6月还将有部委陆续出台鼓励和引导民间投资健康发展的相关细则.

新华社援引发改委负责人称,住房城乡建设部、水利部等已起草完成实施细则初稿,并正在徵求有关部门 意见.证监会、国资委的实施细则正在履行报批程序.电力、石油天然气领域的实施细则制定工作也在抓紧进行.

而发改委负责的"在安排政府投资时对民间投资一视同仁","加强民间投资监测分析","鼓励引导工程咨询机构服务民间投资"等工作任务也即将出台实施细则.

"'新36条'贯彻落实工作的整体进展还不够理想,一些配套政策措施尚未出台,特别是社会广泛关注的金融、能源等重点领域尚未取得实质性进展,与国务院要求相比,与经济社会发展的需要相比,与民营企业的期待相比,还有不小差距."该负责人表示.

《国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)於2010年5月实施.今年2月国务院明确y要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.

铁道部已於日前发文称,将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.而交通运输部此前也出台继续鼓励民间投资实施意见,鼓励和引导民间资本以独资、控股、参股等多种方式进入交通运输基础设施、交通运输服务和交通运输新兴业务领域.

在鼓励民间投资发展中小金融机构方面,通过设立温州市金融综合改革试验区,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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