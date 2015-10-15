中国经济稳中向好态势未改 三季度GDP增幅预计7%左右--发改委

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月15日 - 中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民周四称，中国经济仍保持缓中趋稳、稳中向好、稳中有进态势，并在合理区间内运行，预计三季度GDP(国内生产总值)增幅仍会保持7%左右；居民消费价格总水平将继续保持温和上涨态势，不会出现大幅的物价上涨。
他是在新闻会后对路透做出上述经济增速表述。据其在会上介绍，1-9月，发改委审批核准固定资产投资项目218个，总投资18,131亿元人民币，对稳增长有积极作用，各项改革也在继续推进，同时正会同有关部门研究细化反垄断执法程序，抓紧起草汽车领域反垄断指南等文件。
“下一步，国家发改委将继续积极开展反垄断执法，严厉打击各类垄断行为，努力为所有的市场主体营造公平竞争的市场环境。”李朴民称。
中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。[nL3S12E17I]
昨日公布的数据显示，中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，脱离上月触及的一年高点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，持平于前值，已连续43个月为负。1-9月CPI同比上涨1.4%，PPI则同比下降5.0%。
李朴民提到，今年以来，国家发改委和省级价格主管部门查处经营者垄断案件10起，实施经济制裁66.05亿元；同时，加大对滥用行政权力排除限制竞争案件的查处力度，公布了三起行政机关违反反垄断法、滥用行政权力排除限制竞争的案件。
他并称，在利用外资方面将进一步放宽投资准入，下一步将继续推进准入前国民待遇加负面清单的管理模式，保持外资政策稳定、透明和可预期，改革外债管理制度。
发改委9月中发布通知，对企业发行外债的管理制度进行重要改革，由审批制改为备案登记制，大幅简化办理流程和时间，同时扩大外债规模切块管理试点，支持有实力的企业到境外发债，为企业“走出去”利用境外低成本资金提供便利。
据介绍，截至9月末外债备案登记金额约合1,200亿元人民币，一批核电、高技术、汽车制造、工程承包等领域的企业和大型金融机构赴境外发债。
**投资核准加速**
扩投资仍是中国应对经济下行压力的重要手段，发改委亦明显加快投资审批速度。据李朴民介绍，今年1-9月，发改委共审批核准固定资产投资项目218个，总投资18,131亿元。
其中，农业水利项目53个，总投资3,982亿元；交通基础设施项目84个，总投资9,906亿元；高技术和信息化项目33个，总投资208亿元；能源项目25个，总投资2,366亿元；社会事业等项目23个，总投资1,669亿元。
他并提到，发改委会同相关部门、国家开发银行[CHDB.UL]和农发行等，通过发行债券筹集资金设立专项建设基金，直接注入项目资本金，支持看得准、有回报、不新增过剩产能的重点领域建设。目前，第一批专项建设基金已投放到位，第二批正在投放。
“随着这些项目持续推进、加快实施，既能为促投资稳增长提供新动能，也能不断增强发展后劲、为经济长远发展提供坚实基础。”李朴民表示。
进入下半年来，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长。
通过改革并释放改革红利促进经济也是本届政府的一项重要工作。李朴民称，新时期全面深化改革，各试验区面临着更为艰巨的改革任务和更为紧迫的改革要求。下一步的试验，着力点包括全面落实简政放权，深化商事制度改革，深化综合监管执法体系改革，营造“大众创业、万众创新”的良好环境。
同时，加快完善现代产权制度，激发市场主体活力，健全技术创新激励机制，创新投融资体制，推进高水平的对外开放。加快深化土地制度改革，探索“多规合一”制度，加快构建新型农业经营体系，创新农村公共服务和社会治理。
此外，率先建立绿色发展评估考核体系，开展“两型”标准化建设，完善第三方治理机制，完善城乡环境同治机制；并完善政府购买服务机制，探索社会事业管办评联动机制，推进医养结合改革等。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。