中国经济稳中向好态势未改 三季度GDP增幅预计7%左右--发改委

路透北京10月15日 - 中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民周四称，中国经济仍保持缓中趋稳、稳中向好、稳中有进态势，并在合理区间内运行，预计三季度GDP(国内生产总值)增幅仍会保持7%左右；居民消费价格总水平将继续保持温和上涨态势，不会出现大幅的物价上涨。

他是在新闻会后对路透做出上述经济增速表述。据其在会上介绍，1-9月，发改委审批核准固定资产投资项目218个，总投资18,131亿元人民币，对稳增长有积极作用，各项改革也在继续推进，同时正会同有关部门研究细化反垄断执法程序，抓紧起草汽车领域反垄断指南等文件。

“下一步，国家发改委将继续积极开展反垄断执法，严厉打击各类垄断行为，努力为所有的市场主体营造公平竞争的市场环境。”李朴民称。

中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。[nL3S12E17I]

昨日公布的数据显示，中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，脱离上月触及的一年高点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，持平于前值，已连续43个月为负。1-9月CPI同比上涨1.4%，PPI则同比下降5.0%。

李朴民提到，今年以来，国家发改委和省级价格主管部门查处经营者垄断案件10起，实施经济制裁66.05亿元；同时，加大对滥用行政权力排除限制竞争案件的查处力度，公布了三起行政机关违反反垄断法、滥用行政权力排除限制竞争的案件。

他并称，在利用外资方面将进一步放宽投资准入，下一步将继续推进准入前国民待遇加负面清单的管理模式，保持外资政策稳定、透明和可预期，改革外债管理制度。

发改委9月中发布通知，对企业发行外债的管理制度进行重要改革，由审批制改为备案登记制，大幅简化办理流程和时间，同时扩大外债规模切块管理试点，支持有实力的企业到境外发债，为企业“走出去”利用境外低成本资金提供便利。

据介绍，截至9月末外债备案登记金额约合1,200亿元人民币，一批核电、高技术、汽车制造、工程承包等领域的企业和大型金融机构赴境外发债。

**投资核准加速**

扩投资仍是中国应对经济下行压力的重要手段，发改委亦明显加快投资审批速度。据李朴民介绍，今年1-9月，发改委共审批核准固定资产投资项目218个，总投资18,131亿元。

其中，农业水利项目53个，总投资3,982亿元；交通基础设施项目84个，总投资9,906亿元；高技术和信息化项目33个，总投资208亿元；能源项目25个，总投资2,366亿元；社会事业等项目23个，总投资1,669亿元。

他并提到，发改委会同相关部门、国家开发银行[CHDB.UL]和农发行等，通过发行债券筹集资金设立专项建设基金，直接注入项目资本金，支持看得准、有回报、不新增过剩产能的重点领域建设。目前，第一批专项建设基金已投放到位，第二批正在投放。

“随着这些项目持续推进、加快实施，既能为促投资稳增长提供新动能，也能不断增强发展后劲、为经济长远发展提供坚实基础。”李朴民表示。

进入下半年来，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长。

通过改革并释放改革红利促进经济也是本届政府的一项重要工作。李朴民称，新时期全面深化改革，各试验区面临着更为艰巨的改革任务和更为紧迫的改革要求。下一步的试验，着力点包括全面落实简政放权，深化商事制度改革，深化综合监管执法体系改革，营造“大众创业、万众创新”的良好环境。

同时，加快完善现代产权制度，激发市场主体活力，健全技术创新激励机制，创新投融资体制，推进高水平的对外开放。加快深化土地制度改革，探索“多规合一”制度，加快构建新型农业经营体系，创新农村公共服务和社会治理。

此外，率先建立绿色发展评估考核体系，开展“两型”标准化建设，完善第三方治理机制，完善城乡环境同治机制；并完善政府购买服务机制，探索社会事业管办评联动机制，推进医养结合改革等。（完）