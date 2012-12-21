中国企业债新规强化风险管理 投资者安度现实版“2012”

作者 钟华

路透北京12月21日 - 中国国家发改委近日推出企业债风险管理新规,细化发债企业资产负债率等财务指标要求.这看似严格企业发债之举,但实际操作可有较大腾挪空间,对企业债供给冲击并不算大,明年企业发债规模仍可能维持高位.

比较而言,银行间市场交易商协会近期暂停接收副省级以下融资平台类企业发行中期票据申请,相对影响更大,因为大量融资需求来自副省级以下的融资平台公司.

不过,有关信息表明交易商协会已接收融资平台类发债申请较多,而未来亦存在重启接收可能,这意味着明年融资平台类发债量仍暂难言低.

中国当前企业债存量已达到2.2万亿元人民币,今年前11个月企业债发行规模同比增长高达1.3倍.除了今年3月和4月异常高的发债融资需求,下半年来的企业债供给也持续维持高位,显示出地方企业对发债融资的渴求.

这一旺盛需求,不仅在于地方政府性债务规模已超过10万亿元,需要持续滚动融资,也在于发债融资更受政策鼓励,且有较贷款相对偏低的融资成本,使得企业机构通过银行信贷的大量间接融资转换为发债等直接融资.

企业机构发债融资规模不减,经济又已持续显现企稳回升迹象,加上违约风险事件相对凸显,以及中国股市进一步反弹概率的增加,可能推动已处较低水平的信用利差和不同评级品种收益率出现回升.

当然,信用产品收益率走势会受投资者风险偏好影响,而货币政策趋向则可能改变投资者预期和风险偏好.中国今年5月降准和10月后流动性紧张纾缓都显现出对信用债走势的积极作用.

同样,美联储QE1、QE2和OT(扭转操作)操作期间,美国不同期限的BBB级公司债收益率都相应走低,不过其操作的政策效果在渐次弱化.以此看,美国QE4(第四轮量化宽松)仍可能对美国信用债市场形成支撑,但对收益率下行也不要寄予厚望.

发改委新规要求,资产负债率在80%-90%之间的企业发债,原则上须有担保措施;资产负债率超过90%,偿债风险较大的企业发债,不予核准;主体评级AA-及以下的企业发债应有抵质押或第三方担保等措施;禁止发债企业互相担保或连环担保.

根据路透统计数据显示,今年已发行中央和地方企业债共457只,合计6,212亿元人民币.其中主体评级AA-及以下企业占比为22%,相应AA-及以下债项评级占比却仅为2%.这意味着主体评级AA-及以下中的20%企业发债已采取抵质押或第三方担保等增信措施,发改委新规仅会对余下2%的企业发债产生影响.

不仅如此,中国资产负债率超过90%的企业债发行主体亦非常少,大多集中在60%-70%之间,即使资产负债率在80%-90%之间的企业债发行主体获得担保措施亦并非难事,且发改委对铁路、电力等基础设施行业的发债企业负债率还可适当放宽.

不过,严重依赖土地抵押担保的发债企业可能面临一定压力,这源于银监会等四部委近日联合推出的《关于加强土地储备与融资管理的通知》之新要求.

该通知明确,纳入储备的土地不得用于为土地储备机构以外的机构融资担保;土地储备机构将贷款挪作他用的,将依法依规予以严处.由于中国大多数融资平台并不是土地储备机构,因此,这将增大融资平台通过抵押土地获取资金的压力.

总体看,发改委新规对企业债券风险给予了相对宽松的约束条件,对当前企业债存量市场的短期影响并不大,对增量债市的潜在影响还有待进一步评估.

然而,中国企业债等信用债市场存量规模不断扩大,发债主体资质趋于下降,尤其是短融发行主体资质下降较为明显,这会增添信用债的违约风险和概率,但中国债市还不至于发生电影版的《2012》,投资者在未来一段时间内仍可以在地方政府等主体的直接或间接担保下像今天一样安度现实版的"2012".(完)

(审校 张喜良)

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