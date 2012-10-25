中国有信心实现全年发展目标--发改委官员

资料图片：在北京的一处家乐福超市，一辆印着公司标识的购物车。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

路透上海10月25日电---新华社周三稍晚报导引述国家发改委国民经济综合司有关负责人的话称,中国经济运行逐步趋稳并继续出现一些积极变化,有信心通过各方面的工作实现全年的经济社会发展预期目标.未来将坚持扩大内需特别是消费需求,更加注重发展实体经济等.

中国前三季国内生产总值(GDP)增速分别为8.1%、7.6%和7.4%,前三季GDP增速为7.7%.年初中国政府定下的今年全年GDP增长目标为7.5%.

该负责人指出,国内经济运行继续出现一些积极变化,主要表现在:主要经济指标增速已有所回升,同时,部分领域先行指标出现回升,如制造业采购经理指数9月份达49.8%,比上月提高0.6个百分点,近四个月来首次回升.工业生产者购进价格也扭转了环比连续下降趋势,煤炭和钢材价格分别连续六周和四周回升.

他说,今年以来,国内出台的一系列稳增长、调结构、抓改革、惠民生的重大举措,特别是5月份以来及时出台了促进经济平稳较快发展的若干政策措施,正在发挥重要作用.下一步,将继续落实并不断完善相关措施,为经济发展创造良好的环境.

不过,他亦坦承,目前中国经济社会发展面临的内外部环境依然错综复杂.国际金融危机的深层次影响还在不断显现,世界经济复苏不确定不稳定因素较多,中国发展面临的外部挑战依然较大.

在国内方面,经济发展中积累的一些深层次问题还没有得到根本解决,经济趋稳的基础还不够稳固,同时,生产成本上升、出厂价格下降等因素导致企业利润下滑,预期收益降低,减弱了企业投资意愿,不利於固定资产投资保持平稳较快增长,国内有效需求的扩大还面临较多制约.

在谈及未来将要采取的稳增长措施时,他指出,首先是坚持扩大内需特别是消费需求,多渠道增加城乡居民特别是中低收入群体的收入;实施好扩大节能家电等产品消费的政策,积极发展网络购物等新型消费业态.切实落实促进民间投资"新36条"实施细则,支持民间资本进入符合国家产业政策的行业和领域;积极推进国家重点在建续建项目建设,保证工程按期竣工.

其次是坚持更加注重发展实体经济,加强农业综合生产能力建设,大力推进农业现代化.积极推进北京等10个新纳入试点的省市开展营业税改征增值税工作,落实好减轻小型微型企业税费负担的政策措施,严格清理各类不合理收费,优化企业发展环境.改善对实体经济的金融服务,加强对企业特别是小微企业等的信贷支持.引导企业加大技术改造投入.

第三是要继续深入推进财税、投融资、电价、行政审批等领域改革,制定收入分配制度改革总体方案和农村集体土地徵收条例落实好促进外贸稳定增长的政策措施,保持对外贸易稳定发展.

第四是坚持切实保障和改善民生,积极增加就业岗位;扎实做好基本医疗保险、大病保险、养老保险等社会保障工作,积极开展基本公共卫生和重大公共卫生服务项目.要搞好房地产市场调控,坚决抑制投机投资性需求,有效增加普通商品房供给.加强保障性安居工程建设,确保保障房公平分配到低收入群众的手中.

中国总理温家宝此前亦表示,三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋於稳定并会进一步企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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