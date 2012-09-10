发改委周二将再上调成品油零售价--息旺能源

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透北京9月10日电---行业网站息旺能源周一报导称,据中国两大石化公司消息,国家发改委11日凌晨将要上调成品油零售价,幅度未确定,预计在500元/吨左右.
这将是中国年内第七次调整成品油价格,也是连续第五个月调整价格.前次调油价是在8月11日,当时国内汽柴油零售价格上调,涨幅分别为4.5%和4.7%.
"发改委四点半将召开会议,"报导称.
按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,但在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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