猪粮比跌破盈亏平衡点 CPI涨幅或回落（更新版）

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
(新增发改委相关人士评论)
* 猪粮比价跌破盈亏平衡点,政府将适时收储冻猪肉
* 猪肉价格持续下滑,或助年内CPI涨幅回落
* 新预案亦增加防止生猪价格过快上涨的调控目标
* 中国农产品领域大市场,小生产格局未改
路透北京4月20日电---中国猪粮比价近期跌破盈亏平衡点.国家发改委表示,近期将适时启动冻猪肉收储工作,稳定市场价格,同时新预案亦增加防止生猪价格过快上涨的调控目标,以缓解生猪生产的周期性波动,避免猪肉生产和价格大起大落.
"猪肉"价格涨跌在中国居民消费价格指数(CPI)起伏波动中起到重要作用,政府增强猪肉储备吞吐调节能力,可缓解生猪生产和市场的周期性波动,对实现"控物价"的政策目标亦将起到积极作用.
"这项预案主要通过增加储备吞吐来稳定市场预期,缓解生猪生产的周期性波动,既保护养殖户的利益,也考虑了城市低收入群体的承受能力."国家发改委价格司副司长周望军称.
同时,发改委有关负责人在接受新华社采访时并指出,新预案的主要调控目标新增防止生猪价格过快上涨,同时增强了政府储备吞吐调节的能力,包括明确了正常情况下的政府冻猪肉储备规模,增强了应对生猪价格过快上涨的能力.
另外,上述发改委负责人并指出,未来养殖户仍将面临市场和疫病双重风险,建议密切关注相关部门监测发布的各类信息.同时,在生猪价格出现过度下跌苗头时,首先会让市场充分发挥基础性调节作用,淘汰一部分落后的生猪生产能力.
经国务院批准,国家发改委等联合发布《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》,称近期将适时启动冻猪肉收储工作,稳定生猪市场价格.且预计当前中国生猪市场供大于求的状况仍可能持续一段时间,建议养殖户适当减少补栏,避免亏损.
**或助推CPI涨幅回落**
部分分析人士指出,生猪出场平均价跌破盈亏平衡点,或预示着CPI涨幅有望加速回落,对实现"控物价"的政策目标发挥积极作用.
"猪肉价格一直是影响中国CPI涨跌的重要原因,此次跌破盈亏平衡点政府启动冻猪肉收储,也是为了防止谷贱伤农,又重现历次物价起伏中的'猪周期'."中国国际经济交流中心研究员王军称.
他认为,这也反映出中国在农产品生产领域依旧薄弱,社会生产的产业化程度不高,大市场小生产的格局并没有改变.
尽管中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%,超出市场预期.但市场普遍预期CPI会逐渐回落,全年低点或在年中附近出现,实现政府既定4%的CPI涨幅目标无虞.
刊登在发改委网站的新闻稿引述数据称,截止4月11日,全国生猪出场平均价格为每公斤14.61元人民币.
中国商务部发布此前发布的报监测显示,4月9日至15日,肉类批发价格整体回落,其中猪肉价格连续11周回落,与前一周比下降1.4%,与1月下旬比下降13.7%,上海、北京和重庆比1月下旬分别下降25.2%、24.5%和17.4%.
国务院研究室综合司司长陈文玲认为,这几年所有的物价都和以猪为代表的农产品的跌宕起伏有关系,"猪往往成了物价上涨的替罪羊,我个人认为对包括农产品的长期走势等应该有更长远的设计."
不过,亦有分析师认为,目前猪肉价格并非影响CPI的最主要因素,不会影响到CPI的走势预期.
渣打银行宏观分析师李炜称,影响猪肉价格的主要因素是需求和存栏量.目前存栏量处于上升周期,猪粮比跌破盈亏平衡点只是压低了养猪农户的盈利.
"现在还无法判断猪粮比下跌是否是趋势性的,如果是的话,反应到猪肉价格上涨上,估计也要到年末了."他称.(完)
更多详情,请点选发改委网站(here)
--发稿 康熙泽/沈燕/张胜男/尹嫄婷; 审校 黄凯/曾祥进
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