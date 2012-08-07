发改委称将启动新一轮冻猪肉收储

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
- RTRS07-Aug-2012 18:17路透北京8月7日电---中国国家发展和改革委员会周二表示,当前中国生猪产能持续偏高,价格可能继续低位运行一段时间.为稳定市场价格,将启动新一轮冻猪肉收储工作.
中国之前曾於今年4月中旬开展过一轮冻猪肉收储,当时猪粮比价已跌破6:1盈亏平衡点.
刊登在发改委网站的新闻稿称,5月份以来生猪价格下跌幅度逐渐缩窄,6、7月份企稳略升.但受生猪产能依然偏高、当前正处於消费淡季等因素影响,近期生猪价格再次出现回落迹象.
"按照缓解生猪市场价格周期性波动调控预案的规定,国家决定进一步加大生猪市场调控力度,启动新一轮冻猪肉收储工作."新闻稿称.
猪肉价格是中国居民消费价格指数(CPI)的重要构成.路透综合29家机构预测中值结果显示,中国7月居民消费价格同比涨幅(CPI)将进一步回落至2%下方,为政策调控提供更多腾挪空间.(完)
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--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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