中国明年起对燃煤电厂超低排放实行电价支持政策--中国发改委

路透北京12月9日 - 中国国家发改委周三公告称，为推进煤炭清洁高效利用、促进节能减排和大气污染治理，自2016年1月1日起，将对验收合格且符合超低限值要求的燃煤电厂给予适当的上网电价支持，且实行事后兑付政策。

电价支持标准方面，对2016年1月1日以前已经并网运行的现役机组，对其统购上网电量加价每千瓦时0.01元人民币（含税）；对2016年1月1日之后并网运行的新建机组，对其统购上网电量加价每千瓦时0.05元钱（含税）。

发改委指出，上述电价加价标准暂定执行到2017年底，2018年以后逐步统一和降低标准。地方制定更严格超低排放标准的，鼓励地方出台相关支持奖励政策措施。

发改委强调，超低排放电价支持政策实行事后兑付、季度结算，并与超低排放情况挂钩。烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放中有一项不符合超低排放标准的，即视为该时段不符合超低排放标准。若燃煤电厂弄虚作假篡改超低排放数据的，自篡改数据的季度起三个季度内不得享受加价政策。

超低排放是指燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值（简称“超低限值”）要求，即在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3 。（完）