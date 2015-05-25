中国发改委建立PPP推介项目库 首批千余项目总投资近2万亿元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月25日 - 为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，中国国家发展改革委日前开辟PPP项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。
发改委网站周一刊登的新闻稿并称，项目范围涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域；所有项目都已明确项目所在地、所属行业、建设内容及规模、政府参与方式、拟采用的PPP模式等信息。
“发展改革委以各地已公布的项目为基础，经认真审核后建立了PPP项目库，集中向社会公开推介。”发改委称。
发改委上周五称，确定首批12个社会资本参与重大水利工程建设运营项目，力争通过两年左右的时间，探索形成可复制、可推广的经验，推动完善相关政策措施。
中国财政部此前亦称，要妥善处理融资平台公司在建项目后续融资问题，区分存量和增量实施分类管理，依法合规进行融资，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取PPP模式。（完）
参考项目详细信息，请点选发改委网站：here
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。