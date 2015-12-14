中国发改委：至11月底PPP已签约项目329个 占推介数量逾三成

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 中国国家发展改革委周一称，今年5月，发改委建立了首个国家部委层面PPP(政府和社会资本合作)项目库，向社会公开推介了1,043个项目、总投资1.97万亿元人民币。截至11月底，已签约项目329个，占推介项目数量的比例为31.5%。
从行业分布看，签约项目主要集中在市政设施、公共服务、交通设施等领域。329个项目中，污水、垃圾处理项目104个，占31.6%；供水、供热、燃气等项目61个，占18.5%；学校、医院、体育等项目41个，占12.5%；铁路、公路、港口等项目38个，占11.6%。
从投资规模看，1亿元以下的项目65个，占签约项目的比例为19.7%；1-10亿元项目177个，占53.8%；10-50亿元项目58个，占17.6%；50亿元及以上项目29个，占8.9%。10亿元以下项目占73.5%，投资规模最大的为北京地铁16号线，项目总投资495亿元。
中国国务院总理李克强日前表示，中国财政仍有潜力，要加大减税力度；同时基础设施建设空间也很大，要在加大财政投入同时，通过PPP和特许经营等模式吸引社会资本进入。
PPP模式被本届政府视为稳经济扩投资的一种重要手段。为应对经济下行压力，中国正加快扩大投资规模，但对该做法的实际效果学界看法不一。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。