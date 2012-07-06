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中国财经 | 2012年 7月 6日 星期五 09:47 BJT

发改委借价格改革调动民资参与公共事业积极性

路透北京7月6日电---中国国家发改委称,将通过深化电力、天然气、水利工程供水等领域价格改革,对城市供水供气供热、保障性住房、铁路、医疗等公共事业实施支持性价格政策,充分调动民间资本参与相关领域投资经营的积极性.

发改委近日发布"关於利用价格贡杆鼓励和引导民间投资发展的实施意见",进一步明确了促进民间投资发展的价格政策措施.

发改委网站刊登的新闻稿并称,未来将加大涉企收费减免力度,规范金融服务价格行为,加强市场价格监管,推进价格和收费信息公开,优化民营企业发展环境.

《国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)於2010年5月实施.今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.(完)

浏览更多详情,请点选发改委网站.

(here)

--发稿 苏丹; 审校 乔艳红

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